В Краснояружском округе Белгородской области введен режим опасности атаки БпЛА 6 мая

Режим атаки БпЛА объявили в 12:22 6 мая в Краснояружском округе. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Он сохраняется до сих пор.

Спасатели советуют оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

Ранее режим атаки дронов объявляли в Валуйском округе – в 11:36, в Борисовском округе – в 11:44, в Белгородском округе – в 12:21.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 5 мая до 7:00 6 мая перехвачены и уничтожены 53 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.