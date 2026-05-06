Белгородские энергетики приступили к основному этапу подготовки энергообъектов к зиме

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» начался основной этап летней ремонтной кампании. В первом квартале энергетики уже отремонтировали 12,9 километра линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4-110 кВ, а также 13 высоковольтных подстанций 35–110 кВ. Кроме того, специалисты привели в порядок 34 трансформаторные подстанции и 70 трансформаторов класса напряжения 6–10 кВ. Для обеспечения надежной работы ЛЭП от древесно-кустарниковой поросли расчищено 82,2 гектара просек.

Сейчас бригады специалистов приступили к выполнению запланированного объема работ, чтобы подготовить оборудование к предстоящему осенне-зимнему сезону. Всего до начала следующего отопительного периода будет отремонтировано 167 километров ЛЭП, 150 подстанций 35–110 кВ и 469 трансформаторных подстанций 6–10 кВ. От древесно-кустарниковой поросли планируется расчистить более 559 гектаров просек линий электропередачи.

Все ремонты проводятся на отключенном оборудовании для обеспечения безопасности работающих бригад. Актуальный график временных ограничений электроснабжения можно уточнить на официальном сайте энергокомпании или в мобильном приложении «Есть свет».