В Борисовском округе Белгородской области введен режим опасности атаки БпЛА 6 мая

Режим атаки БпЛА объявили в 11:44 6 мая в Борисовском округе. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - настоятельно рекомендуют спасатели.

Ранее режим атаки дронов объявляли в Вейделевском округе - он действует с 10:25.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 5 мая до 7:00 6 мая перехвачены и уничтожены 53 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.