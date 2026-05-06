В Вейделевском округе Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 6 мая

Режим атаки БпЛА объявили в 10:25 6 мая в Вейделевском округе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Режим атаки БпЛА объявили в 10:25 6 мая в Вейделевском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, Сс 21:00 5 мая до 7:00 6 мая перехвачены и уничтожены 53 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.