В Белгороде и округе объявляли опасность атаки БпЛА 6 мая утром

Режим атаки БпЛА объявили в 7:00 6 мая в Белгородском округе, а в 7:02 – в Белгороде. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

И если в Белгороде режим отменили в 7:31, то над округом он все еще сохраняется.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 5 мая до 7:00 6 мая перехвачены и уничтожены 53 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов, включая Белгородчину, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.