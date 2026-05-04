НовостиОбщество4 мая 2026 3:07

Белгородский губернатор Гладков еще две недели проведет в отпуске

Чиновник прислушался к совету врачей
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей. Об этом чиновник написал в своем канале в МАКС утром 4 мая.

Напомним, что глава Белгородчины сообщил об уходе в отпуск 16 апреля. Вячеслав Гладков признался, что в последний раз в таком отпуске был в 2024 году. В его отсутствие обязанности главы региона исполняет руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

При этом в соцсетях Гладкова по-прежнему публикуют оперативную информацию о текущих событиях.