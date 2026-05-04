В 14 округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 4 мая утром

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Режим атаки БпЛА объявили в 19:41 3 мая в Новооскольском, Волоконовском, Валуйском, Красногвардейском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском, Губкинском, Старооскольском округах, в 23:18 – в Белгородском округе.

По данным Минобороны РФ, с 16:00 до 20:00 3 мая перехвачены и уничтожены 33 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.