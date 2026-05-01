СГОК и его сотрудник Василий Балбекин занесены на Аллею Трудовой Славы в Белгороде

Портрет работника Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Василия Балбекина занесен на Аллею Трудовой Славы в Белгороде. Помощника машиниста экскаватора рудоуправления отметили в числе лучших работников региона за высокие результаты и вклад в развитие промышленности области. Также здесь представлен и Стойленский горно-обогатительный комбинат.

Василий Балбекин трудится на комбинате более 30 лет. За это время он зарекомендовал себя как надежный специалист, который ответственно относится к работе и помогает сохранять устойчивые производственные показатели подразделения.

— Для меня это большая честь и ответственность. Считаю, что главное в нашей профессии — работать надежно, безопасно и в команде, ведь один человек ничего не сделает в одиночку. Эта награда про людей, которые каждый день трудятся в карьере. Спасибо коллегам и руководителям за доверие! — отметил Василий Балбекин.

За многолетний добросовестный труд Василий Геннадьевич удостоен почетного звания «Почетный горняк» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, отмечен региональными и корпоративными наградами.

Профессиональных достижений Василий Балбекин добился и на корпоративном уровне: побеждал в конкурсах профмастерства и наставничества.

Кроме представителя Стойленского ГОКа, в этом году на областной Аллее Трудовой Славы размещены портреты лучших работников региона из разных сфер, а также трудовые коллективы предприятий и организаций, которые внесли значимый вклад в ее развитие.