В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотников ночью 1 мая

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгороде 1 мая. Сирена воздушной тревоги сработала в областной столице в 01:03 ночи.

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте. Будьте предельно внимательными и осторожными. Не подходите к окнам. перейдите в комнату со сплошными стенами.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате удара вражеского БПЛА в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе погибли два парня 15 и 18 лет. Молодые люди скончались на месте происшествия от полученных ранений.