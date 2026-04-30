Двое парней погибли от удара дрона ВСУ в приграничье Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по мотоциклу в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Погибли два юноши. О трагедии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, в результате нанесенного удара молодые люди, которые ехали на мотоцикле, скончались на месте происшествия от полученных ранений. Одному из погибших было 15 лет, второму – 18.

- У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте…Выражаю родителям, всем близким и родным самые искренние соболезнования… Это страшная потеря для всех нас, - написал руководитель области в телеграм-канале.