Второй раз за день под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле со стороны ВСУ поселка Уразово в Валуйском городском округе. Глава региона рассказал о последствиях прилета снарядов в населенном пункте. На месте происшествия сейчас работают специалисты аварийных и оперативных служб.

- Под повторный обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении от прилета снаряда разрушена летняя кухня, во втором - снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме. Также повреждены линии электро- и газоснабжения, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром. 25 сентября, в результате атаки противника в Уразово пострадали две мирные жительницы: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Кроме того, прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.