Две женщины пострадали во время обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 25 сентября, ВСУ с утра обстреливают приграничные территории Белгородской области. Так, атаке со стороны Украины подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате обстрела пострадали две местные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.

По информации губернатора, в результате прямого попадания снаряда разрушена хозяйственная постройка. Кроме того, повреждены окна, кровля и забор частного домовладения. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 25 сентября, система противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, данных о разрушениях тоже нет.