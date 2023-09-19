Энергетики 20 регионов подвели итоги работы с потребителями за 8 месяцев

Игорь Маковский.

На оперативном совещании руководителей ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» генеральный директор Обществ Игорь Маковский обратил особое внимание на динамику обращений жителей 20 российских регионов за прошедшие 8 месяцев 2023 года.

Отмечалось, что одной из самых волнующих тем, как физических, так и юридических лиц, остается технологическое присоединение объектов. Уже год это направление стоит на особом контроле главы Обществ. Внедрены новые, эффективные инструменты общения с потребителями, а именно «День клиента». Встречи проходят под руководством директора Филиала. Благодаря этому наблюдается положительная тенденция по снижению количества обращений, вопросы решаются максимально оперативно, «здесь и сейчас».

Для удобства информирования населения о работе электроэнергетического комплекса был запущен новый сервис «Есть свет!». Уже сегодня в приложении зарегистрировано более 43 тысяч адресов.

- Внедренный формат коммуникации с жителями и организациями позволяет выстроить конструктивный диалог с потребителями в регионах нашей деятельности, положительная динамика по снижению количества обращений говорит сама за себя. Данную практику мы будем продолжать и далее, – сказал Игорь Маковский.