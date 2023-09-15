Белгородские энергетики обеспечат дополнительной мощностью свинокомплекс «Короча»

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершает работы по обеспечению дополнительной мощностью в объеме 4,1 МВт нового оптово-распределительного центра свинокомплекса «Короча», строительство которого ведется в селе Погореловка.

Ожидается, что после ввода нового оптово-распределительного центра для хранения и переработки сельхозпродукции в эксплуатацию общая потребляемая мощность предприятия вырастет до 24,8 МВт, а на территории района будет дополнительно создано порядка 150 новых рабочих мест.

Для увеличения запрашиваемой мощности энергетики реконструировали оборудование на основном центре питания и построили свыше 12 километров линий электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив предприятию возможность для подключения к сетям.

Электроснабжение будет осуществляться по первой категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. В оптово-распределительном центре предусмотрено устройство высокотехнологичной системы охлаждения, которая наряду с противоаварийной автоматикой, освещением и вентиляцией и станет основным объектом энергопотребления.

В общей сложности с января по сентябрь Белгородэнерго подключило к электросетям свыше 50 предприятий агропромышленного комплекса региона общей мощностью 8 МВт. К числу наиболее крупных также относятся «Белгородские яблоки» в Новооскольском районе, площадка предприятия «Белгородский бройлер» в Шебекинском городском округе, складской комплекс и сушилка в Корочанском районе, телятник в Прохоровском, теплица в Чернянском, кормосмеситель в Ракитянском районе и целый ряд крестьянских (фермерских) хозяйств.

- Агропромышленный комплекс играет особую роль в реализации программы импортозамещения в пищевой и перерабатывающей промышленности. Укрепление производственной безопасности региона и страны в целом – наша общая задача, поэтому технологическое присоединение предприятий сельского хозяйства выполняется в приоритетном порядке, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.