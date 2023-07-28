Белгородские энергетики восстановили электричество 80% пострадавших от непогоды потребителям

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На 18:00 энергетики «Белгородэнерго» восстановили электроснабжение около 80% потребителей восьми районов Белгородской области. Сейчас последствия локальных технологических нарушений устраняют 30 бригад: 147 энергетиков и 35 единиц спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Энергетики обращают внимание жителей, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Белгородцам напоминают, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).