Главе Белгородской митрополии вручена высокая церковная награда

Архив Белгородской митрополии.

Накануне Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Участие в богослужении, во время которого были вознесены особые молитвы о восстановлении мира, принимал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Позже, во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии, митрополит Иоанн был награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени.

- С усердием и ревностью о славе Божией Вы заботитесь о всестороннем развитии епархиальной жизни в регионе, о духовно-нравственном возрастании вверенных Вам пасомых. Особо хотел бы отметить Ваши многолетние труды во главе Синодального миссионерского отдела. Отрадно, что и ныне Вы стараетесь продолжать дело просвещения современников светом Евангельской истины, руководя Центром поддержки миссионерских станов, - обратился к митрополиту Иоанну Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Сегодня для всех белгородцев особый день, когда в сердце нашей родины, в Кремле, звучала молитва за наше Святое Белогорье, - подчеркнул митрополит Белгородский и Старооскольский. - Я благодарю Вас, всех архипастырей, пастырей, всех мирян, по Вашему благословению пришедших для того чтобы помочь обездоленным, для того чтобы помочь раненым, на земле Святого Белогорья.

Отметим, что вышеупомянутой награды удостаиваются как представители Церкви, так и миряне за миссионерское и просветительское служение, за деятельность по реабилитации пострадавших от тоталитарных сект, а также государственные и общественные деятели за оказание помощи в этом служении. Как отмечают в Белгородской митрополии, лицам, награжденным орденом святителя Московского Иннокентия, поручается попечение о делах миссионерства, о просвещении коренных малочисленных народностей, сохранении православной культурной идентичности исторических народов Святой Руси.