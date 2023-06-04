Еще три населенных пункта Белгородской области атаковали ВСУ 4 июня 2023

Сегодня, 4 июня, Шебекинский округ под обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место.

По словам Вячеслава Владимировича, в Муроме бьют по разным частям села. Есть прямое попадание в дом без последующего возгорания. В доме никто не проживал, жители ранее выехали за территорию села.

Тем временем, в Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, ранее глава населенного пункта ее обследовал, жители все выехали. Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь. Обследование территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 3 июня, двое жителей Белгородской области погибли и двое ранены после обстрела ВСУ.

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