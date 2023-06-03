Пять убитых и 16 раненых: 19 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 2 июня 2023

По селу Муром пришлось 37 артиллерийских снарядов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 2 июня. Атаке ВСУ подверглись 19 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Суммарно пять человек погибли и 16 ранены.

Тяжелее всего пришлось жителям Шебекинского городского округа – на его территорию прилетела 371 единица различных боеприпасов. Погибли две женщины. Они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. Кроме того, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. В Шебекино разрушено промышленное предприятие. Количество разрушенных и поврежденных домов и машин уточняется. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. По селу Муром пришлось 37 артиллерийских снарядов. Повреждены 11 частных домов, один дом полностью сгорел. Часть улиц остается без электроэнергии и мобильной связи. 57 прилетов в поселок Новую Таволжанку повредили 40 домов. По поселку Ленинский и хутору Панков выпущено девять и пять минометных снарядов соответственно.

В Валуйском горокруге снаряды «Града» атаковали частный сектор села Соболевки – зафиксированы 18 прилетов. Погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Семь человек получили ранения различной степени тяжести – шестеро госпитализированы. Повреждены 24 дома, газопровод и ЛЭП. По хутору Леоновке и селу Старый Хутор выпущены десять и шесть снарядов соответственно. Есть разрушения на территории ТОКа.

В Волоконовском районе зафиксированы 77 прилетов. Большая часть снарядов (56) выпущены по хутору Старый, 21 – по селу Тишанке. Выбиты окна в четырех домах. В Грайворонском районе 47 снарядов опустились на окраину села Козинки – били из миномета и самоходной артиллерийской установки. Повреждены три частных дома. Один минометный снаряд выпущен по селу Дроновке.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали села Графовка, Репяховка, Вязовое – по ним выпущены семь, три и один снаряд соответственно. Осколками повреждены два дома и сельскохозяйственная техника. После работы ПВО в поселке Разумное с осколочным ранением правой стопы госпитализировали мужчину. Повреждены шесть машин и один дом. По селам Белгородского района - Нечаевке и Щетиновке - выпущены пять и два артиллерийских снаряда. В Белгороде в результате работы ПВО повреждено уличное освещение в районе велодорожки в Сосновке.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 3 июня, двое жителей Белгородской области погибли и двое ранены после обстрела ВСУ.