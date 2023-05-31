Еще два населенных пункта Белгородской области обстреляли ВСУ 31 мая 2023

Пять домов повреждены в белгородском селе Новопетровке после атаки ВСУ 31 мая. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 31 мая, еще два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

- В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе Графовке Краснояружского района осколками снарядов посечен фасад и выбиты стекла в административном здании и продуктовом магазине. Подомовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью в результате обстрела со стороны Украины ранили четырех жителей Шебекино. А накануне, 30 мая, под Белгородом мужчина погиб в результате обстрела ВСУ, а его жена и теща попали в больницу. Также вчера в Белгородской области ВСУ обстреляли пункт временного размещения. Один человек погиб и двое пострадали.