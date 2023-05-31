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НовостиПолитика31 мая 2023 10:55

Пять домов повреждены в белгородском селе Новопетровке после обстрела ВСУ 31 мая 2023

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
31 мая. Новопетровка. Посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла.

31 мая. Новопетровка. Посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 31 мая, под обстрел ВСУ сегодня попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал о последствиях атаки.

- После подомового обхода разрушения выявлены в пяти домовладениях: посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла. Также осколками снаряда поврежден один автомобиль. Подрядные организации сделают сейчас необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью в результате обстрела со стороны Украины ранили четырех жителей Шебекино. А накануне, 30 мая, под Белгородом мужчина погиб в результате обстрела ВСУ, а его жена и теща попали в больницу. Также вчера в Белгородской области ВСУ обстреляли пункт временного размещения. Один человек погиб и двое пострадали.