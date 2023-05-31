В результате атаки со стороны Украины белгородского села Богун-Городок ранен мужчина 31 мая 2023

Сегодня, 31 мая, при обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью в результате обстрела со стороны Украины ранили четырех жителей Шебекино. А накануне, 30 мая, под Белгородом мужчина погиб в результате обстрела ВСУ, а его жена и теща попали в больницу. Также вчера в Белгородской области ВСУ обстреляли пункт временного размещения. Один человек погиб и двое пострадали.