ВСУ атаковали белгородское село Новопетровку 31 мая 2023

31 мая. Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 31 мая, под обстрел ВСУ сегодня попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередач. Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела. Подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью в результате обстрела со стороны Украины ранили четырех жителей Шебекино. А накануне, 31 мая, под Белгородом мужчина погиб в результате обстрела ВСУ, а его жена и теща попали в больницу. Также вчера, 30 мая, в Белгородской области ВСУ атаковали пункт временного размещения. Один человек погиб и двое пострадали.