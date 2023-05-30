Один человек погиб и двое пострадали при обстреле пункта временного размещения в Белгородской области

Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области при обстреле пункта временного размещения 30 мая один человек погиб и двое пострадали. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Скончался охранник ПВР. Получившие ранения находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй - с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали.

- Три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпус, а также на территорию проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля, - добавил Гладков.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В пункте временного размещения находились жители Середы. Людей перевезли из своих домов более года назад. Сейчас их отправили в другой населенный пункт.

- Встретил автобусы с ПВР. Некоторым жителям было плохо: у кого-то сердце прихватило, у кого-то давление. Бригады скорой помощи оказали всю необходимую помощь, - продолжил губернатор.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Также власти пояснили, что просто выдать деньги белгородцам для самостоятельной покупки жилья невозможно. Закон и бюджетные средства требуют соблюдения процедур.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

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