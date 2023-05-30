Село под Белгородом вновь обстреляли украинские войска

Под обстрел ВСУ вновь попало село Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших среди населения нет.

Осколками снарядов оказались сильно повреждены: частное одно домовладение и один автомобиль. Еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки.

Кроме того, есть повреждения линии электропередачи. По данным главы региона аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается.

Село накануне также обстреляли украинские войска. 42 артиллерийских снаряда они выпустили по Новой Таволжанке. Никто не пострадал.