Четыре дома повреждены после обстрела белгородского села Новой Таволжанки ВСУ 28 мая 2023

28 мая. Новая Таволжанка. Повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 28 мая, под обстрел попало белгородское село Новая Таволжанка. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте.

По словам Вячеслава Владимировича, атака села проводилась еще и с помощью дрона. БПЛА врезался в машину. Никто не пострадал, но автомобиль посечен.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 27 мая, при обстреле ВСУ Шебекино погиб один человек, трое получили ранения. Вчера же 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали со стороны Украины.