На конференции Сбера выяснили актуальные проблемы поиска персонала

Согласно данным исследования сервиса «Работа.ру» в прошлом году 87% компаний сталкивалось с проблемой поиска персонала. Основные сложности возникали с наймом специалистов массовых профессий: продавцов, кассиров, операторов колл-центров, менеджеров по продажам, рабочих и водителей. В более чем 50% случаев компаниям приходилось перераспределять обязанности, а также привлекать стажеров.

Результаты опроса, проведенного в рамках исследования, также говорят о том, что эта категория наиболее требовательна к наличию соцпакета – каждый второй респондент отмечал этот фактор.

Работодатели все активнее рассматривают в качестве потенциальных сотрудников – подростков в возрасте 14-18 лет, число которых на рынке труда страны выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом компании на 35% активнее приглашают на собеседование представителей этой возрастной группы. Чаще всего соискателей этой категории рассматривают в сферах образования, сельского хозяйства, услуг для бизнеса.

Вопросы поиска и привлечения сотрудников обсудили на образовательной конференции Сбера «HR-день 2023. Точки роста для бизнеса» для руководителей и специалистов НR-подразделений ведущих региональных компаний. В мероприятии принял участие заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Антон Каменев, региональный руководитель по развитию B2B-продуктов компани СберЗдоровье Александр Понкин и представители компании СберПодбор.

На встрече участники конференции обсудили актуальность внедрения CRM-платформ для рекрутинга, которые позволяют автоматизировать HR-задачи, экономя при этом около 30% временных и финансовых ресурсов при подборе персонала (по данным совместного исследования сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру»). Также участники обсудили основные тренды рынка труда и опыт внедрения цифровых решений в HR-сфере региональными компаниями Воронежской области.