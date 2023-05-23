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НовостиПолитика22 мая 2023 21:43

Украинские беспилотники атаковали два дома в Белгородской области

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 23 мая, в Грайвороне беспилотниками ВСУ атакованы два частных жилых дома. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. В поселке Борисовка повторный сброс с беспилотника взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет. Все службы на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 22 мая, восемь жителей региона получили ранения после обстрелов ВСУ. Тем временем, в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции.