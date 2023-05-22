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Политика22 мая 2023 15:20

Губернатор Гладков: В Белгородской области 22 мая ввели правовой режим контртеррористической операции

Такое решение принято региональным оперативным штабом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Региональный оперштаб области призывает граждан быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка.

Региональный оперштаб области призывает граждан быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о введении с 22 мая на территории Белгородской области правового режима контртеррористической операции (КТО). В регионе в целях обеспечения граждан будут действовать временные ограничения и установят специальные меры.

- В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, - заявил глава Белгородской области.

Какие ограничения для населения во время действия КТО в Белгородской области

По информации регионального оперативного штаба, в соответствии с ст. 11, 12 Федерального закона «О противодействии терроризму» в Белгородской области действуют следующие меры:

- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;

- удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

- усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов

- использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;

- приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей и средств связи;

- приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

- временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

- ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;

- беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

- проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим КТО, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

- ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оперативный штаб в Белгородской области призывает граждан быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка, а также не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов.

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