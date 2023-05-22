Губернатор Гладков: В Белгородской области 22 мая ввели правовой режим контртеррористической операции

Региональный оперштаб области призывает граждан быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о введении с 22 мая на территории Белгородской области правового режима контртеррористической операции (КТО). В регионе в целях обеспечения граждан будут действовать временные ограничения и установят специальные меры.

- В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, - заявил глава Белгородской области.

Какие ограничения для населения во время действия КТО в Белгородской области

По информации регионального оперативного штаба, в соответствии с ст. 11, 12 Федерального закона «О противодействии терроризму» в Белгородской области действуют следующие меры:

- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;

- удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

- усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов

- использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;

- приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей и средств связи;

- приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

- временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

- ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;

- беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

- проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим КТО, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

- ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оперативный штаб в Белгородской области призывает граждан быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка, а также не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов.