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НовостиОбщество18 мая 2023 14:00

В Белгороде теперь можно заказывать рецептурные лекарства с доставкой

С 1 марта в России стартовал эксперимент по доставке рецептурных лекарств
Источник:kp.ru

Проект работает в 3 регионах, включая Белгородскую область. Теперь белгородцы могут заказывать рецептурные лекарства с доставкой через интернет. Белгород стал первым регионом, где доступен новый сервис – также он будет запущен в Москве и Московской области.

Как работает доставка рецептурных лекарств в Белгороде? Для того, чтобы получить доступ к сервису, сначала нужно получить электронный рецепт у врача в поликлинике. Электронный рецепт равнозначен бумажному, но хранится онлайн – в Электронной регистратуре или в мобильном приложении e-Rp. Он как минимум также удобен, как и бумажный, а ещё его сложно потерять или где-то забыть.

Если у покупателя есть электронный рецепт, то он может оформить заказ онлайн – на сайте или в мобильном приложении СБЕР ЕАПТЕКИ. Сервис автоматически проверит электронный рецепт и, если тот доступен, то у пользователя появится опция заказать доставку с курьером.