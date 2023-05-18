В Белгороде теперь можно заказывать рецептурные лекарства с доставкой

Проект работает в 3 регионах, включая Белгородскую область. Теперь белгородцы могут заказывать рецептурные лекарства с доставкой через интернет. Белгород стал первым регионом, где доступен новый сервис – также он будет запущен в Москве и Московской области.

Как работает доставка рецептурных лекарств в Белгороде? Для того, чтобы получить доступ к сервису, сначала нужно получить электронный рецепт у врача в поликлинике. Электронный рецепт равнозначен бумажному, но хранится онлайн – в Электронной регистратуре или в мобильном приложении e-Rp. Он как минимум также удобен, как и бумажный, а ещё его сложно потерять или где-то забыть.

Если у покупателя есть электронный рецепт, то он может оформить заказ онлайн – на сайте или в мобильном приложении СБЕР ЕАПТЕКИ. Сервис автоматически проверит электронный рецепт и, если тот доступен, то у пользователя появится опция заказать доставку с курьером.