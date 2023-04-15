Митрополит Иоанн попросил белгородцев не посещать кладбища на Пасху

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн напомнил, что церковь не одобряет посещения кладбищ на Пасху.

- Я вас прощу воздержаться от посещения кладбищ в этот день. Есть специально установленные дни – Радоница, которая называется еще и Пасхой для усопших. Ее мы празднуем в девятый день на Пасхальной седмице. Я особенно прошу приграничные кладбища, которые близко находятся к границе, не посещать в эти дни, потому что есть риск для здоровья вашего, – обратился к жителям нашего региона Владыка.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде бесплатные автобусы к кладбищам на Пасху будут курсировать с 8 утра.