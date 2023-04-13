В Белгороде бесплатные автобусы к кладбищам на Пасху будут курсировать с 8 утра

Городская администрация рекомендует белгородцам воспользоваться общественным транспортом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде 16 апреля будут курсировать три бесплатных маршрута к городским кладбищам «ЖД-вокзал – Ячнево», «Энергомаш – Юго-Западное кладбище» и «Энергомаш – улица Трунова». Подробное расписание представлено в карточках регионального Минтранса.

На Ячнево общественный транспорт будет следовать от железнодорожного вокзала через Белгородский проспект и проспект Богдана Хмельницкого, с остановками Железнодорожный вокзал, Гастроном «Салют», Центральный рынок, Энергомаш, МегаГринн, Автовокзал, Ячнево.

К Юго-Западному кладбищу — от отстойно-разворотной площадки «Энергомаш» по проспекту Б. Хмельницкого, улицам Преображенской, Сумской, Королёва (с. Стрелецкое), с остановками ОРП «Энергомаш», Стадион, ул. Пушкина, Школа 33, Белгородская ЦРБ, Юго-Западное кладбище.

На кладбище на улице Трунова автобус будет следовать от отстойно-разворотной площадки «Энергомаш» по Белгородскому проспекту, по улицам Калинина, Студенческой, Корочанской до ТЦ «Денисовский», с остановками ОРП «Энергомаш», Центральный рынок, гастроном «Салют», Школа 16, ул. Танкистов, Школа 24, Магазин, ТЦ Денисовский

Городская администрация рекомендует белгородцам воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать проблем с парковкой.