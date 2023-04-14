Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Игорю Маковскому знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

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Знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» был удостоен глава «Россети Центр» Игорь Маковский. Награду ему вручил врио главы ДНР Денис Пушилин.

С заслуженной наградой руководителя энергокомпании поздравил вице-премьер - министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков

- Игорь Владимирович со своими энергетиками выполнил поистине колоссальный объем работ по восстановлению энергоснабжения Мариуполя. Только в июле прошлого года на помощь работникам наших энергопредприятий в город было направлено 200 специалистов и 80 единиц техники «Россети Центр», оперативно развернут мобильный лагерь, создан аналитический центр по координации восстановительных работ, отремонтированы десятки подстанций и сотни километров линий электропередачи, - отметил Андрей Чертков и выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества.