Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области атаковали ВСУ 15 марта 2023

В поселке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 15 марта, сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет.

- В поселке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельного дома и одного многоквартирного дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля,- об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также прилеты зафиксированы на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. Сильно поврежден один из корпусов предприятия. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы продолжают подворовой обход территорий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины атаковали Шебекино и село Новостроевка-Вторая. А минувшей ночью обстрелу ВСУ подвергся Белгородский район.