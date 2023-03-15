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Политика14 марта 2023 21:03

Три ракеты сбиты над Белгородом и Белгородским районом

Один из обломков попал в жилой сектор в областном центре
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Повреждения от обломков зафиксированы в нескольких домовладениях.

Повреждения от обломков зафиксированы в нескольких домовладениях.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Есть повреждения от обломков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Кроме того, повреждения от обломков сбитых ракет зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место происшествия.

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