Три ракеты сбиты над Белгородом и Белгородским районом

Повреждения от обломков зафиксированы в нескольких домовладениях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Есть повреждения от обломков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Кроме того, повреждения от обломков сбитых ракет зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место происшествия.