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НовостиПолитика15 марта 2023 10:48

Белгородский Шебекино атаковали со стороны Украины 15 марта 2023

Повреждены несколько частных домов
Алексей СЕРГУНИН
Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль.

Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 15 марта, под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Глава округа Владимир Жданов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью обстрелу ВСУ подвергся Белгородский район.