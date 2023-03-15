Белгородский Шебекино атаковали со стороны Украины 15 марта 2023

Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 15 марта, под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Глава округа Владимир Жданов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью обстрелу ВСУ подвергся Белгородский район.