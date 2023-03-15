21 дом и пять квартир повреждены в Белгороде после ночного обстрела со стороны Украины

В основном выбиты или разбиты оконные стекла, посечены осколками фасады, кровли, заборы, хозпостройки. Фото из телеграм-канала Оперштаба Белгородской области.

С утра проводится повторный обход территории, пострадавшей в результате обстрела Белгорода этой ночью. Власти фиксируют новые разрушения.

- На текущий момент есть данные о повреждениях в 21 частном доме и пяти квартирах. Продолжаем собирать информацию, - написал в своем телеграм-канале мэр областного центра Валентин Демидов.

В основном выбиты или разбиты оконные стекла, посечены осколками фасады, кровли, заборы, хозпостройки. Дефектуется каждое повреждение, чтобы можно было составить акты, сметы и приступить к восстановлению. Строители закрывают тепловой контур.

- Максимально быстро, как и ранее, организуем и проведем эти работы, - уверяет чиновник.