Игорь Маковский и Петр Синютин обсудили вопросы внедрения автоматизированных систем взаимодействия с клиентами

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Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провели рабочую встречу, где обсуждались вопросы внедрения и использования автоматизированных систем взаимодействия с клиентами.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» для оптимизации процесса взаимодействия с клиентами используется «Робот-оператор», который осуществляет диалог с потребителем по вопросам отсутствия электроэнергии и полностью выполняет цикл обработки звонка от автоматической регистрации до предоставления информации о планируемых сроках восстановления электроэнергии.

Специалисты «Россети Московский регион» продемонстрировали работу автоматизированной системы «Виртуальный диалоговый офис», имеющую широкий функционал для автоматизации взаимодействия с клиентами. Нейросетевой программный комплекс уже зарекомендовал себя в работе, дав за прошедшие два года 93% верных ответов на тематические и 91% – на нетематические запросы клиентов.

В рамках встречи было принято решение провести аудит систем «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» для определения возможности внедрения программного комплекса.

- В рамках реализации Программы цифровой трансформации мы активно ведем процесс импортозамещения и развития корпоративных информационных систем. Мы сотрудничаем с отечественными разработчиками, наращиваем собственные компетенции в поддержке внедренных продуктов, оптимизируем бизнес-процессы, чтобы в итоге создать ИТ-системы, которые будут полностью отвечать всем нашим потребностям в управлении работой электросетевого комплекса 20 регионов нашей страны, – отметил Игорь Маковский.