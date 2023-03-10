Статистика: белгородские предприниматели стали активнее брать кредиты

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Как гласит статистика от банка «Открытие», Белгород вошел в топ-5 лидеров среди субъектов Центральной России по кредитованию предпринимателей. Также в первой пятерке отметились Ярославль, Воронеж, Тверь и Липецк.

По итогам 2022 года в регионах центральной части страны предприниматели получили кредитов на сумму более 24,7 миллиарда рублей - на 32% больше чем годом ранее. В целом же портфель кредитов малому и среднему бизнесу достиг 25,3 миллиарда рублей, продемонстрировав рост по отношению к 2021 году в 16%, подчеркивают эксперты банка.