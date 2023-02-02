Кошелек: почти у половины россиян появились новые источники дохода

Опубликованы результаты соответствующего опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

48% россиян сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода - таковы результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом». 35% респондентов сообщили о подработках, 12% о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, 6% заработали на инвестициях в ценные бумаги, еще 2% назвали другие источники.

Среди тех, у кого за год не возникло новых источников дохода, больше всего жителей Южного федерального округа. Почти у двух третей опрошенных (64%) не изменился за последний год и профессиональный статус. Лишь 17% респондентов за последний год сменили работу, а потеряли ее 9%.

Россияне оценили и уровень желаемых доходов в 2023 году. Для 2% будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц. 17% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 30-50 тысяч, 42% - 50-100 тысяч, 22% - 100-150 тысяч, 8% - 150-200 тысяч и еще 8% - свыше 200 тысяч. При этом реальный уровень доходов соответствует желаемому только у 14% респондентов (на Дальнем Востоке у 18%, на Северном Кавказе у 7%).