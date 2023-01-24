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НовостиЭкономика24 января 2023 13:09

Игорь Маковский: проект по собственному производству металлоконструкций доказал свою эффективность с момента запуска

Источник:kp.ru
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Игорь Маковский провел оперативное совещание, где рассмотрел планы по развитию собственного производства в энергокомпании в 2023 году. Для этого были закуплены станки, подготовлено производство, обучен персонал. Цель – полное обеспечение потребности филиалов в типовых металлоконструкциях.

Отмечалось, что план производства металлоконструкций за 2022 год выполнен по всем филиалам, превысив 107,5 тысяч штук, и более того – перевыполнен на 23,5 тысячи изделий под обеспечение потребностей текущего года. План на 2023 год составляет более 136 тысяч металлоконструкций.

- В прошлом году организация собственного производства металлоконструкций позволила филиалам Общества сэкономить более 20% от стоимости готовых изделий, а это – более 47 миллионов рублей. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления на нашу экономику, мы находим новые возможности для обеспечения стабильной работы электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения регионов нашего присутствия, и «Собственное производство» – один из проектов, доказавших свою эффективность сразу, с момента запуска, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.