В белгородском Шебекино частично отключена электроэнергия

15 января ВСУ обстреляли торговые павильоны в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 января, на территории Шебекинского городского округа зафиксировано частичное отключение электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале написал глава округа Владимир Жданов.

- В связи с отсутствием электричества могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Аварийные службы уже приступили к устранению неисправности. Ориентировочное время выполнения работ – 15:00, - уточнил Владимир Николаевич.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 15 января, ВСУ обстреляли торговые павильоны в Шебекино.