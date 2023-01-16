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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:10

В белгородском Шебекино частично отключена электроэнергия

Об этом сообщил глава городского округа Владимир Жданов
Алексей СЕРГУНИН
15 января ВСУ обстреляли торговые павильоны в Шебекино.

15 января ВСУ обстреляли торговые павильоны в Шебекино.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 января, на территории Шебекинского городского округа зафиксировано частичное отключение электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале написал глава округа Владимир Жданов.

- В связи с отсутствием электричества могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Аварийные службы уже приступили к устранению неисправности. Ориентировочное время выполнения работ – 15:00, - уточнил Владимир Николаевич.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 15 января, ВСУ обстреляли торговые павильоны в Шебекино.