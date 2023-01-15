Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино 15 января

При обстреле Шебекино 15 января никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об очередном обстреле города Шебекино со стороны Украины. По словам главы Белгородской области, никто не пострадал. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

- Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории, - написал в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.