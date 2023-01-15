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НовостиПроисшествия15 января 2023 14:55

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино 15 января

Снаряды повредили торговые ряды на рынке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При обстреле Шебекино 15 января никто не пострадал.

При обстреле Шебекино 15 января никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об очередном обстреле города Шебекино со стороны Украины. По словам главы Белгородской области, никто не пострадал. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

- Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории, - написал в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.