Белгородское село Старый Хутор атаковали со стороны Украины 11 января

Сегодня, 11 января, под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы. Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 10 января, в результате обстрела Шебекино пострадали шесть человек, пять из которых после оказания медицинской помощи отправились домой на амбулаторное лечение.