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Политика10 января 2023 20:36

Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по пострадавшим при обстреле белгородского Шебекино 10 января

Губернатор на месте происшествия пообщался с жителями пострадавших домов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Одну женщину доставили в медучреждение с тяжелыми ранениями

Одну женщину доставили в медучреждение с тяжелыми ранениями

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в Шебекино, который подвергся обстрелу со стороны Украины. Губернатор вместе с главой регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и главой городского округа Владимиром Ждановым обошли поврежденные от обстрела дома.

Вячеслав Гладков сообщил в соцсети уточненную информацию по пострадавшим в результате происшествия. Одну женщину доставили в медучреждение с тяжелыми ранениями. Ей оказывается вся необходимая помощь. Еще пятерым пострадавшим на месте оказали помощь бригады скорой, всех отпустили на амбулаторное лечение.

Пятерым пострадавшим помощь оказали на месте.

Пятерым пострадавшим помощь оказали на месте.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков также рассказал о разрушениях, нанесенных обстрелом. Осколки снарядов повредили шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одну хозпостройку. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов. Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов.

Осколки снарядов повредили 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одну хозпостройку

Осколки снарядов повредили 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одну хозпостройку

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На одной из улиц отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады энергетиков сейчас переподключают ее на резервные источники питания.

- В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Максимально быстро постараемся устранить последствия, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

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