Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по пострадавшим при обстреле белгородского Шебекино 10 января

Одну женщину доставили в медучреждение с тяжелыми ранениями Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в Шебекино, который подвергся обстрелу со стороны Украины. Губернатор вместе с главой регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и главой городского округа Владимиром Ждановым обошли поврежденные от обстрела дома.

Вячеслав Гладков сообщил в соцсети уточненную информацию по пострадавшим в результате происшествия. Одну женщину доставили в медучреждение с тяжелыми ранениями. Ей оказывается вся необходимая помощь. Еще пятерым пострадавшим на месте оказали помощь бригады скорой, всех отпустили на амбулаторное лечение.

Пятерым пострадавшим помощь оказали на месте. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков также рассказал о разрушениях, нанесенных обстрелом. Осколки снарядов повредили шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одну хозпостройку. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов. Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов.

Осколки снарядов повредили 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одну хозпостройку Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На одной из улиц отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады энергетиков сейчас переподключают ее на резервные источники питания.

- В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Максимально быстро постараемся устранить последствия, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

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