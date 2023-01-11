Белгородские энергетики получили ключи от новых автомобилей ГАЗ «Соболь»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В декабре 2022 года автопарк Белгородэнерго пополнился 52 новыми автомобилями «ГАЗ Соболь». Ключи от первых 12 машин вручил энергетикам и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Автотранспорт повышенной проходимости поступят в оперативно-выездные и бригады по учету электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского, Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского РЭС и Белгородских электрических сетей. Новая техника ускорит доставку персонала к месту производства работ и повысит оперативность реагирования на технологические нарушения.

Сегодня в эксплуатации филиала находится порядка 800 транспортных средств. В 2022 году приобретено 62 автомобиля. В ближайшее время ожидается поступление еще 13 единиц техники.

- Оперативное выполнение задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей напрямую связано с наличием современного автотранспорта и спецтехники, именно поэтому каждый четвертый сотрудник филиала имеет профессию водителя, – отметил Антон Герасимов. – Уверен, новые автомобили будут приносить пользу не только нам, энергетикам, но и жителям области, для которых мы работаем.