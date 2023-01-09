В Белгородской области «Жигули» вылетели с дороги и врезались в опору ЛЭП

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 8 января около 13:10 на 5 км автодороги «Алексеевка – Иващенково – Тютюниково – Осьмаков» 46-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», слетел с дороги в кювет, где врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно осторожными на зимней дороге. Особенно внимательными следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где в первую очередь может образовываться гололед.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении локомотива и «Лады Калины» погиб 11-летний ребенок.