В Белгородской области в столкновении локомотива и «Лады Калины» погиб 11-летний ребенок

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня, 7 января, около 16:30 в хуторе Сумовском Ракитянского района на железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией, столкнулись одиночный локомотив под управлением машиниста 1968 г.р. и «Лада Калина» под управлением женщины 1986 г.р.

- В результате ДТП пассажирка «Лады» 1961 г.р. и ее 11-летний внук были доставлены в лечебное учреждение, где ребенок впоследствии скончался, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по региону. - Его мать - водитель легкового автомобиля - не пострадала.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в ДТП под Белгородом погибли два человека.