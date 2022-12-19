Белгородский хутор Панков обстреляли ВСУ 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях - осколками снаряда выбиты окна. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18 декабря после атаки со стороны Украины погиб один человек и еще десять получили ранения. Пострадали 83 жилых и нежилых постройки и более 40 машин.