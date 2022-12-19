Один человек погиб и десять раненых: последствия обстрела Белгородской области со стороны Украины 18 декабря

18 декабря. На птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники. Именно здесь один человек погиб и один пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале подвел итоги обстрела региона ВСУ 18 декабря.

В Белгороде и Белгородский районе: один человек погиб, десять ранены. Семь из них уже находятся дома на амбулаторном лечении.

- Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей. Уже начали закрывать периметр. Вчера пленкой, а сегодня замеры, изготовление и восстановление теплового контура, потому что понимаем, что сделать это нужно максимально быстро. Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление, - уточнил Вячеслав Владимирович.

В Краснояружском районе после обстрела ночью два человека ранены, восемь жилых и нежилых помещений и зданий пострадало, а также два автомобиля.

- Сейчас продолжим утром подомовой обход и начинаем восстановительные работы. Везде созданы информационные центры. Пожалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу и мы постараемся максимально быстро отреагировать. Все сделаем для того, чтобы, закрыв поврежденные кровли, восстановив оконное остекление, дать возможность людям вернуться в свои квартиры и жилые дома, - подытожил Гладков.

Напомним, что Белгородская область подергается обстрелам со стороны Украины с самого начала специальной военной операции 24 февраля.