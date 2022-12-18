В Белгороде на месте обстрела развернули информационный центр

Информационный центр расположен у дома № 9 на улице Славянской в спасательном автомобиле. Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

На месте сегодняшнего происшествия в Белгороде развернут информационный центр. Он расположен у дома № 9 на улице Славянской в спасательном автомобиле. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал врио мэра Валентин Демидов. https://t.me/v_v_demidov/218

Сегодня и завтра жители домов, пострадавших в результате обстрела, могут обратиться туда по всем вопросам - повреждение имущества, размещение в гостинице, сроки ремонтных работ. Параллельно проводится поквартирный обход. Всю информацию о разрушениях оперативно соберем, чтобы как можно скорее приступить к восстановлению. В основном повреждены оконные стекла в домах, пострадали автомобили, - подытожил Валентин Валентинович.

Сотрудники Белгорблагоустройства заканчивают с уборкой территории. Периметр оцеплен. Охрана будет обеспечена до завершения ремонтных работ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 18 декабря, при обстреле Белгородской области погиб один человек.